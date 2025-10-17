Vigilia di campionato lungo tutto lo Stivale, e finalmente verrebbe da dire. Andata in archivio la seconda pausa per le Nazionali, ci si rituffa su una Serie A che si prospetta più equilibrata del previsto, e là davanti col Napoli c’è una Roma che ha voglia di stupire ancora. Il match clou di sabato non può che essere quello delle 20:45 tra i giallorossi e l’ Inter, in un’ Olimpico gremito che vuole ancora una volta essere l’uomo in più, per spingere la squadra verso un risultato positivo in quello che è il primo vero test d’alta classifica della squadra. Già da qui si capiranno le reali ambizioni e possibilità degli uomini di Gasperini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, contro l’Inter senza paura: oggi torna a parlare Gasperini