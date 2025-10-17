Roma Champions e Napoli | Inter piani e turnover di Chivu per un' ottobrata di fuoco

Il mini-ciclo alla ripresa, per i nerazzurri, sarà terribile. Così come quello che arriverà poi anche a novembre. Ecco come il tecnico intende gestire le forze. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Roma, Champions e Napoli: Inter, piani e turnover di Chivu per un'ottobrata di fuoco

News recenti che potrebbero piacerti

La classifica della fase a campionato della Champions League femminile dopo la seconda giornata Sconfitte le italiane Roma e Juventus rispettivamente dal Barcellona e dal Bayern Monaco. Nei commenti i risultati e i dettagli su ogni gara - facebook.com Vai su Facebook

L’errore della Roma: nel contratto di Wesley c’è il premio per la vittoria della Champions League https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/16/news/wesley_premio_vittoria_champions_league_errore_roma-424917457/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

Roma, Mancini: "Inter forse ancora più forte del Napoli per quanto fatto in Champions" - Il difensore della Roma Gianluca Mancini ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato anche della lotta scudetto. Da tuttonapoli.net

Roma, Gasperini: «Tutti parlano di obiettivi Champions perché porta soldi, nessuno punta sullo scudetto. Contro l’Inter mi aspetto questa sfida. Dybala…» - Roma, parla il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini: «Il nostro obiettivo è giocare una partita di livello, l’Inter come il Napoli è una squadra straordinari» La Serie A riaccende i riflettori e l ... Riporta calcionews24.com

Roma-Inter, Gasperini: “Fase dove le prestazioni sono ancora importanti, tutti vogliono il posto Champions” - Gian Piero Gasperini ha concluso la conferenza stampa alla vigilia della gara casalinga della Roma contro l'Inter. Lo riporta europacalcio.it