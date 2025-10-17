Roma c’è il Viktoria Plzen dopo l’Inter | il programma di avvicinamento

Archiviata la partita di campionato contro l’Inter, la Roma tornerà in campo mercoledì 23 ottobre allo Stadio Olimpico per affrontare il Viktoria Plzen. La gara, valida per il terzo turno della League Phase di Europa Leagu e, rappresenta un’occasione importante per tornare a fare punti nella competizione. L’ultima uscita europea dei giallorossi risale infatti alla sconfitta casalinga contro il Lille, segnata dai tre rigori falliti consecutivamente da Dovbyk e Soulé. Il programma della vigilia. In vista del match europeo, Gian Piero Gasperini parlerà in conferenza stampa martedì alle 13:45, accompagnato da un giocatore ancora da definire. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, c’è il Viktoria Plzen dopo l’Inter: il programma di avvicinamento

