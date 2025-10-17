Roma | bomba distrugge auto di Sigfrido Ranucci non ci sono feriti
Torino, 17 ott. (LaPresse) – Un ordigno è esploso sotto l’auto del conduttore di ‘Report’ Sigfrido Ranucci, davanti alla sua abitazione a Pomezia. Non ci sono feriti. Lo riferisce lo stesso giornalista sui social, condividendo il post della trasmissione. “Questa notte un ordigno è stato piazzato sotto l’auto parcheggiata del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. L’auto è saltata in aria, danneggiando anche l’altra auto di famiglia e la casa accanto”, si legge. “Sul posto carabinieri, Digos, vigili del fuoco e scientifica. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
