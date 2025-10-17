Roma ancora un morto sul lavoro

15.10 Un operaio è deceduto e un altro è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso in seguito a un grave incidente sul lavoro nello stabilimento di una ditta di elettronica in via Tiburtina a Roma. La vittima sarebbe stata schiacciata da un macchinario. Il personale dei vigili del fuoco, le forze dell'ordine e i tecnici della Asl sono ancora sul posto per rilievi e accertamenti in modo da risalire alla dinamica dell'accaduto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

