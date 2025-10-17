Roma 2025 è il giorno di Sandokan e di Can Yaman | il programma di venerdì 17 ottobre
All'Auditorium Parco della Musica oggi verrà presentata la nuova versione televisiva del romanzo di Emilio Salgari con protagonista la star turca. Sandokan alla conquista del mondo partendo dall'Italia: la serie che andrà in onda sulla RAI da dicembre verrà infatti presentata oggi, 17 ottobre, nella cornice dell'Auditorium Parco della Musica, dove si sta svolgendo la nuova edizione della Festa del Cinema di Roma. All'interno del programma di Freestyle Series, alla presenza della star Can Yaman, verrà presentata la serie reboot dedicata al celebre pirata della Malesia, personaggio creato da Emilio Salgari e portato al successo sullo schermo da Kabir Bedi negli anni '70. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Approfondisci con queste news
Nel giorno in cui Roma ricorda il rastrellamento degli ebrei da Roma del 16 ottobre 1943, una delle ferite più profonde della sua storia, la #FondazioneMuseodellaShoah, in collaborazione con l’Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale - facebook.com Vai su Facebook
Insieme dal primo giorno ? ? La storia continua! #ASRomaFemminile - X Vai su X
Festa del Cinema di Roma 2025: date, programma, film in concorso - Si apre domani, mercoledì 15 ottobre 2025, la Festa del Cinema di Roma 2025, edizione numero 20. Secondo msn.com
Roma capitale del dialogo: torna il Festival della Diplomazia 2025 tra politica, scienza e cultura - Dal 14 al 24 ottobre 2025, Roma ospita la sedicesima edizione del Festival della Diplomazia, un evento che da anni racconta e interpreta il mondo attraverso ... Si legge su gaeta.it
Roma Jazz Festival 2025, dall’1 al 23 novembre la 49° edizione - 23 novembre Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” | Casa del Jazz Abbazia di Fossanova (Priverno, LT) con ... Secondo romadailynews.it