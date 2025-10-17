Roma 2025 è il giorno di Sandokan e di Can Yaman | il programma di venerdì 17 ottobre

Movieplayer.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All'Auditorium Parco della Musica oggi verrà presentata la nuova versione televisiva del romanzo di Emilio Salgari con protagonista la star turca. Sandokan alla conquista del mondo partendo dall'Italia: la serie che andrà in onda sulla RAI da dicembre verrà infatti presentata oggi, 17 ottobre, nella cornice dell'Auditorium Parco della Musica, dove si sta svolgendo la nuova edizione della Festa del Cinema di Roma. All'interno del programma di Freestyle Series, alla presenza della star Can Yaman, verrà presentata la serie reboot dedicata al celebre pirata della Malesia, personaggio creato da Emilio Salgari e portato al successo sullo schermo da Kabir Bedi negli anni '70. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Roma 2025, è il giorno di Sandokan e di Can Yaman: il programma di venerdì 17 ottobre

