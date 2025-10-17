Roller Rabbit x Mackage | il collab invernale che nessuno sapeva di volere ma ora serve subito
Preparate i vostri carrelli (e i vostri outfit da après-ski): Roller Rabbit e Mackage hanno appena unito le forze per una capsule che trasforma la stagione fredda in un playground super chic. Il risultato? Piumini reversibili, bomber da sogno, pigiami coordinati e cappelli peluche — il tutto decorato con le stampe più iconiche e playful di Roller Rabbit, ma riviste attraverso l’eleganza tech-luxury di Mackage. Arriva la nuova collezione Roller Rabbit x Mackage: pronti per l’inverno?. La collab — Roller Rabbit x Mackage — è l’unione perfetta tra due mondi: il divertimento colorato del brand newyorkese e la precisione sartoriale e funzionale del marchio canadese. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
