Roberto Saviano lancia accuse gravi a Giorgia Meloni e a Fratelli d’Italia Da Lilli Gruber in tv punta il dito su di loro per l’attentato a Sigfrido Ranucci

Open.online | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roberto Saviano ha lanciato accuse pesanti al governo di Giorgia Meloni e anche al suo partito Fratelli di Italia e ai giovani organizzatori della festa di Atreju identificati come responsabili del clima che ha consentito l’ attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Saviano anche se non ha citato nomi e nemmeno sigle di partiti, ha alluso chiaramente a loro mentre era ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, insieme al regista Luca Guadagnino, alla giornalista di Repubblica, Annalisa Cuzzocrea e per brevissimo tempo anche allo stesso Ranucci. Il j’accuse di Saviano diretto al governo in carica per l’attentato a Ranucci. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

roberto saviano lancia accuseSaviano: "Chi ha messo la bomba a Sigfrido Ranucci vuole lanciare un avvertimento a tutti" - Lo scrittore, anche lui sotto scorta, interviene sull'attentato che ha colpito il conduttore di Report "Chi lo ha colpito, sapeva che non poteva colpire lui, voleva mandare un messaggio". Riporta today.it

roberto saviano lancia accuse“Ranucci è stato trasformato in un bersaglio”: Saviano sbotta sui social - Anche Roberto Saviano ha voluto dire la sua sull'attentato subito dal giornalista di Report Sigfrido Ranucci. Secondo newsmondo.it

roberto saviano lancia accuseMinacce ai giornalisti Saviano e Capacchione, i giudici: "Cronisti indicati come nemici" - La Corte d'Appello di Roma ha confermato le condanne per le minacce rivolte nel 2008 ai giornalisti Roberto Saviano e Rosaria Capacchione. Riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Roberto Saviano Lancia Accuse