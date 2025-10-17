Roberto Saviano lancia accuse gravi a Giorgia Meloni e a Fratelli d’Italia Da Lilli Gruber in tv punta il dito su di loro per l’attentato a Sigfrido Ranucci

Roberto Saviano ha lanciato accuse pesanti al governo di Giorgia Meloni e anche al suo partito Fratelli di Italia e ai giovani organizzatori della festa di Atreju identificati come responsabili del clima che ha consentito l’ attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Saviano anche se non ha citato nomi e nemmeno sigle di partiti, ha alluso chiaramente a loro mentre era ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, insieme al regista Luca Guadagnino, alla giornalista di Repubblica, Annalisa Cuzzocrea e per brevissimo tempo anche allo stesso Ranucci. Il j’accuse di Saviano diretto al governo in carica per l’attentato a Ranucci. 🔗 Leggi su Open.online

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

[...] Roberto Saviano sulla sua pagina Instagram esprime la sua solidarietà a Sigfrido Ranucci dopo l'attentato sotto casa sua e allarga l'orizzonte a chi come lui viene colpito perché cerca di esprimere un legittimo diritto di critica - facebook.com Vai su Facebook

Saviano: "Chi ha messo la bomba a Sigfrido Ranucci vuole lanciare un avvertimento a tutti" - Lo scrittore, anche lui sotto scorta, interviene sull'attentato che ha colpito il conduttore di Report "Chi lo ha colpito, sapeva che non poteva colpire lui, voleva mandare un messaggio". Riporta today.it

“Ranucci è stato trasformato in un bersaglio”: Saviano sbotta sui social - Anche Roberto Saviano ha voluto dire la sua sull'attentato subito dal giornalista di Report Sigfrido Ranucci. Secondo newsmondo.it

Minacce ai giornalisti Saviano e Capacchione, i giudici: "Cronisti indicati come nemici" - La Corte d'Appello di Roma ha confermato le condanne per le minacce rivolte nel 2008 ai giornalisti Roberto Saviano e Rosaria Capacchione. Riporta today.it