Roberta Bruzzone pensa che Sigfrido Ranucci sappia chi è dietro l' attentato | Ho un' idea difficile provarla
Sigfrido Ranucci sta ragionando su chi possa esserci dietro l'attentato sotto casa sua, e il ragionamento di Roberta Bruzzone dà una sponda alla sua "idea". 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
