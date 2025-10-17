Ritrovata la fiducia Chiesanuova eliminato dalla Coppa ma la squadra ha vinto giocando bene Centro di Perri all’esordio

Sport.quotidiano.net | 17 ott 2025

La Coppa Italia è svanita, andata, ma al Chiesanuova è tornata la fiducia. La "prima" di mister Mariotti è finita con l’eliminazione dalla competizione, a passare in semifinale è stata la Civitanovese, tuttavia il blitz 1-2 messo a segno dai suoi ragazzi al Polisportivo non può che ridare serenità e convinzione al gruppo. Quello che ci voleva in vista di partite onestamente più importanti, ci riferiamo al campionato, soprattutto a causa del pessimo avvio che ha fatto scivolare la squadra in penultima posizione. Mariotti ha schierato il Chiesanuova con un 4-3-3 versatile, va detto che al 99% la formazione non sarà quella che vedremo tra due giorni ad Urbino, poichè il centrale Hernandez è rimasto in panca, Mongiello è entrato nella ripresa e Sopranzetti è stato centrale d’occasione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

