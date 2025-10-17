Ritrovarsela nella sua Rai non lo renderebbe felice Ma è quello che sta succedendo tra Radio2 Ballando con le Stelle Belve e la possibile co-conduzione di Sanremo Giovani

D opo anni di tira e molla, sorrisi pubblici e silenzi social, tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sarebbe calato di nuovo il gelo. A rivelarlo è Dagospia, che parla di tensioni tutt’altro che risolte tra i due ex, oggi colleghi “indiretti” in Rai. Mentre il conduttore partenopeo affronta un periodo non facile tra la diffusione online di un video privato con la fidanzata Caroline Tronelli, un furto subìto a Milano e risultati televisivi altalenanti, l’argentina sembra vivere un momento d’oro. Secondo quanto riportato da Dagospia, Belen avrebbe infatti rafforzato la sua presenza in Rai: un programma su Radio2, la partecipazione a Ballando con le Stelle, un’apparizione annunciata a Belve e, come anticipato da Fanpage, la possibile co-conduzione di Sanremo Giovani. 🔗 Leggi su Iodonna.it

