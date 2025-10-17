Ritorno al Futuro Day | nei cinema liguri arriva la festa per il 40° anniversario

Genovatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Amatissimo, iconico, intramontabile. Il 21 ottobre torna al cinema il primo capitolo della trilogia di Ritorno al Futuro, in versione restaurata in 4K, per celebrare insieme a migliaia di fan il Ritorno al Futuro Day e il 40° anniversario di una delle saghe più amate di sempre.Dal suo debutto nel. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

