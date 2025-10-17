Ritorno al Futuro al Museo Nazionale dell' Automobile di Torino il primo vero prototipo della DeLorean DMC-12 del 1981

Wired.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La mostra Ritorno al Futuro. Prototipi di tempo, visitabile fino all'11 gennaio, presenta anche una serie di oggetti di scena originali dalla lavorazione del film, che torna al cinema il 21 ottobre per celebrare i 40 anni dall'uscita in Italia. 🔗 Leggi su Wired.it

© Wired.it - Ritorno al Futuro, al Museo Nazionale dell'Automobile di Torino il primo vero prototipo della DeLorean DMC-12 del 1981

