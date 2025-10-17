Risultati e classifica MotoGP GP Australia 2025 | tempi pre-qualifiche Comanda Bezzecchi nono Bagnaia

Marco Bezzecchi ha firmato il miglior tempo nelle pre-qualifiche della MotoGP nel Gran Premio d’Australia. Il piloto dell’Aprilia, che dovrà scontare due long lap penalty nella gara di domenica, ha chiuso con il crono di 1’26”449, precedendo di poco meno di tre decimi un sorprendente Raul Fernandez (+0.291). Ottimo terzo posto per Fabio Di Giannantonio, che è stato il migliore tra i piloti Ducati, chiudendo ad oltre quattro decimi dalla vetta (+0.420). In quarta posizione ha concluso il francese Fabio Quartararo (+0.434) davanti allo spagnolo Alex Marquez (+0.453) e al compagno di squadra Alex Rins (+0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Risultati e classifica MotoGP, GP Australia 2025: tempi pre-qualifiche. Comanda Bezzecchi, nono Bagnaia

