Risultati e classifica MotoGP GP Australia 2025 | tempi FP1 Miller precede Marquez e Acosta 6° Bezzecchi davanti a Bagnaia

Il padrone di casa Jack Miller ha chiuso al comando la prima sessione del Gran Premio d’Australia, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sullo splendido scenario del tracciato di Phillip Island l’australiano ha fermato i cronometri sul tempo di 1:28.281 con appena 36 millesimi di vantaggio su Alex Marquez quindi 135 su Pedro Acosta e 185 su Fermin Aldeguer. Quinto tempo per Fabio Quartararo a 239 millesimi dalla vetta, mentre è sesto Marco Bezzecchi (Aprilia) a 251. Settimo tempo per Francesco Bagnaia a 275 millesimi, quindi ottavo Johann Zarco a 337, nono Fabio Di Giannantonio a 350 mentre completa la top10 Brad Binder a 373. 🔗 Leggi su Oasport.it

