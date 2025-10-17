Nuova vita per la piscina comunale di Cattolica. Dopo un lungo percorso amministrativo e tecnico, è arrivato il via libera definitivo al progetto di ristrutturazione e gestione dell’impianto, affidato alla società sportiva dilettantistica Aldebaran, realtà locale con una lunga esperienza nel settore del nuoto e delle attività motorie. L’intervento, del valore complessivo di circa 600 mila euro, consentirà di riqualificare completamente la struttura di via Francesca da Rimini, rendendola più moderna, efficiente e sostenibile dal punto di vista energetico. I lavori comprenderanno il rifacimento degli impianti tecnici, il miglioramento dell’efficienza energetica e una revisione complessiva degli spazi, pensata per accogliere in modo più confortevole atleti, studenti e famiglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ristrutturazione della piscina comunale, via libera all’intervento da 600mila euro