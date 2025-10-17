Ristrutturazione della piscina comunale via libera all’intervento da 600mila euro
Nuova vita per la piscina comunale di Cattolica. Dopo un lungo percorso amministrativo e tecnico, è arrivato il via libera definitivo al progetto di ristrutturazione e gestione dell’impianto, affidato alla società sportiva dilettantistica Aldebaran, realtà locale con una lunga esperienza nel settore del nuoto e delle attività motorie. L’intervento, del valore complessivo di circa 600 mila euro, consentirà di riqualificare completamente la struttura di via Francesca da Rimini, rendendola più moderna, efficiente e sostenibile dal punto di vista energetico. I lavori comprenderanno il rifacimento degli impianti tecnici, il miglioramento dell’efficienza energetica e una revisione complessiva degli spazi, pensata per accogliere in modo più confortevole atleti, studenti e famiglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
Cari concittadini, da ieri pomeriggio la piscina coperta di Enna bassa è tornata a disposizione della città dopo gli interventi di ristrutturazione. Un impianto finalmente rinnovato, più efficiente, con un sistema di areazione migliore, una tribuna pronta ad accoglie - facebook.com Vai su Facebook
Camogli, al via i lavori di riqualificazione per la piscina Giuva Baldini: riconsegna settembre 2026 - Il progetto di restyling, atteso per l’ammodernamento dell’impianto, è finalizzato alla riconsegna d ... Da msn.com
Piscina in piazza Amendola: "Via alla ristrutturazione" - Via alla ristrutturazione della piscina di piazza Amendola", annuncia il Comune di Siena. Segnala lanazione.it
Ristrutturazione e gestione della piscina comunale. Il Consiglio di Stato chiude il contenzioso legale - Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato da una società privata di Misano contro il Comune e contro la società ... Scrive ilrestodelcarlino.it