Ristrutturare casa arriva la guida ai bonus edilizi dell’Agenzia delle entrate 2025

Per chi abbia intenzione di ristrutturare la propria casa, è arrivata la nuova guida ai bonus edilizi dell’Agenzia delle entrate di ottobre 2025. Si tratta di un vademecum pratico, scritto per aiutare i contribuenti a orientarsi tra le agevolazioni fiscali concesse per eseguire interventi di recupero del patrimonio edilizio. Si ricorda che l’aggiornamento sarà particolarmente utile negli ultimi mesi del 2025, dal momento che alcuni incentivi presenti nella guida hanno scadenza fissata al 31 dicembre prossimo. In attesa di conoscere quali saranno le novità della legge di Bilancio per il 2026 sui bonus edilizi, ecco dove si trova la guida e cosa contiene. 🔗 Leggi su Lettera43.it

