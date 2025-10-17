Ristrutturare casa arriva la guida ai bonus edilizi dell’Agenzia delle entrate 2025
Per chi abbia intenzione di ristrutturare la propria casa, è arrivata la nuova guida ai bonus edilizi dell’Agenzia delle entrate di ottobre 2025. Si tratta di un vademecum pratico, scritto per aiutare i contribuenti a orientarsi tra le agevolazioni fiscali concesse per eseguire interventi di recupero del patrimonio edilizio. Si ricorda che l’aggiornamento sarà particolarmente utile negli ultimi mesi del 2025, dal momento che alcuni incentivi presenti nella guida hanno scadenza fissata al 31 dicembre prossimo. In attesa di conoscere quali saranno le novità della legge di Bilancio per il 2026 sui bonus edilizi, ecco dove si trova la guida e cosa contiene. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ristrutturare casa sarà conveniente anche l'anno prossimo, ma i contributi per mobili e barriere architettoniche restano fuori dai piani del Governo. Tutti i dettagli della nuova Manovra - X Vai su X
#Cronaca Studentati universitari, dalla regione 20 milioni per ristrutturare casa miranda - facebook.com Vai su Facebook
Bonus casa e agevolazioni fiscali, online la guida per le ristrutturazioni - L’Agenzia delle Entrate pubblica la guida aggiornata 2025 sulle detrazioni per ristrutturazioni, barriere architettoniche e box auto ... Segnala quifinanza.it
Guida Pratica alla Ristrutturazione della Casa: Come Evitare Ansie e Stress - Ristrutturare la propria casa: un'esperienza gratificante e come affrontarla senza stress Ristrutturare la propria abitazione può risultare un'esperienza altamente soddisfacente, ma è anche vero che p ... Da tuobenessere.it