Milano, 16 ott. - (Adnkronos) - "Per Fipe-Confcommercio la rappresentanza è fatta di coinvolgimento, visione, capacità operativa, competenze, passione. Il fuori casa italiano ha difficoltà a reperire manodopera. Una difficoltà che stiamo cercando di risolvere lavorando anche con i progetti sulle scuole professionali. Il settore ha un problema di produttività che demolisce i margini operativi delle imprese, senza i quali non c'è possibilità di remunerare i capitali investiti, fare nuovi investimenti o pagare meglio il personale”. Lo ha detto Lino Enrico Stoppani, Presidente Fipe-Confcommercio, dal palco dell'Aigrim Day – Forum della ristorazione in catena, oggi a Milano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ristorazione, Stoppani (Fipe-Confcommercio): "Quella fuori casa ha bisogno di manodopera"