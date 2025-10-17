Ristorazione Nastasi Deloitte | Food service driver di crescita per centri commerciali
Milano, 16 ott. - (Adnkronos) - "Il format del food service nei centri commerciali è un mercato che pesa il 7% sul totale, per un valore pari a 6 miliardi. Si tratta di un mercato che sta crescendo, anche se osserviamo che tra il 2023 e il 2024 c'è stata una crescita del food service su format più legati al travel piuttosto che al segmento leisure. Questo vuol dire che la ristorazione è un driver importante di crescita sia per il volume d'affari presso i centri commerciali, sia in sé”. Sono queste le parole di Tommaso Nastasi, partner di Deloitte Italy, intervistato a Milano in occasione dell'edizione 2025 dell'Aigrim Day – Forum della ristorazione in catena, l'appuntamento annuale che fa il punto sull'evoluzione del mercato della ristorazione organizzata e sulle principali sfide del futuro. 🔗 Leggi su Iltempo.it
