Ristoranti one dish spopolano sempre di più i locali con un solo piatto nel menù Ecco quali sono

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I ristoranti one dish puntano sull'eccellenza concentrandosi su un solo piatto, trasformandolo in un'esperienza unica e davvero memorabile. Dall'Avocaderia di New York a Mi scusi in Italia, il minimalismo gastronomico conquista i clienti in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

