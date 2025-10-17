Ristorante sulla Domitiana deve chiudere | Mancanza di agibilità
Il Comune di Castel Volturno ha disposto la chiusura immediata di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande situata lungo la via Domitiana n. 817, dopo aver accertato gravi irregolarità edilizie e l’assenza della prescritta agibilità dei locali.Con l’ordinanza del 16 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Casertanews.it
