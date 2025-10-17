Pavia, 17 ottobre 2025 – Quel circolo ricreativo da un po’ di tempo sembrava avere un successo eccessivo negli orari dei pasti per poter essere un locale in cui “solo” giocare a carte e, magari, consumare qualche drink e snack. Da qui la spinta a vederci chiaro, per accertare che tutto fosse in regola dal punto di vista degli adempimenti amministrativi e di legge sulla somministrazione di cibo e bevande. I controlli sono stati effettuati in provincia di Pavia dai militari della Guardia di Finanza di Vigevano nell’ambito di un’attività ad ampio raggio di polizia economico-finanziaria. Sotto i riflettori gli enti falsamente registrati come associazioni che perseguono finalità di utilità sociale per beneficiare di regimi fiscali vantaggiosi, una pratica che consente di “risparmiare” denaro utile a portare avanti l’attività ma che è del tutto fuori dalle regole. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ristorante mascherato da circolo ricreativo con 27 lavoratori irregolari: scattano le sanzioni