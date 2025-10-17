Rissa in centro Lecco in pieno giorno | urla e paura intervengono i carabinieri

Leccotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura e tensione per una violenta rissa scoppiata in centro Lecco nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 17 ottobre. Sarebbero almeno 4 o 5 le persone coinvolte in un acceso diverbio degenerato poi per diversi minuti, con urla e insulti, in una brutta colluttazione. In tanti, tra passanti e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

rissa centro lecco pienoRissa in centro Lecco in pieno giorno: urla e paura, intervengono i carabinieri - Paura e tensione per una violenta rissa scoppiata in centro Lecco nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 17 ottobre. Segnala leccotoday.it

rissa centro lecco pienoNUOVA RISSA IN CENTRO, CARLO PIAZZA: “OSTAGGI DEL LASSISMO, SERVE SVOLTA” - LECCO – “Situazioni come quella andata in scena oggi pomeriggio in pieno centro a Lecco non possono più essere tollerate. Secondo lecconews.news

Rissa in pieno centro città, intervengono i Carabinieri - Calci e pugni in pieno centro città, tra via Roma e Piazza Garibaldi, il 'salotto' di Lecco. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Rissa Centro Lecco Pieno