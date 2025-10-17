Rissa in centro Lecco in pieno giorno | urla e paura intervengono i carabinieri

Paura e tensione per una violenta rissa scoppiata in centro Lecco nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 17 ottobre. Sarebbero almeno 4 o 5 le persone coinvolte in un acceso diverbio degenerato poi per diversi minuti, con urla e insulti, in una brutta colluttazione. In tanti, tra passanti e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it