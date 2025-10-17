Riscaldamenti accesi in anticipo a Chieti | ordinanza del sindaco Ferrara

A causa delle temperature rigide di questi giorni, il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, ha firmato un’ordinanza per autorizzare la riaccensione anticipata degli impianti di riscaldamento in città. Da ieri 16 al 24 ottobre sarà possibile attivare i termosifoni, per un massimo di sei ore. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Scopri altri approfondimenti

Da oggi, 15 ottobre 2025, i riscaldamenti verranno accesi in gran parte delle città del Nord, per poi proseguire gradualmente in tutta Italia fino al 1° dicembre - X Vai su X

DA DOMANI RISCALDAMENTI ACCESI NELLE SCUOLE E NEI LUOGHI DI LAVORO - Il sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei, ha firmato l'Ordinanza n. 364 che autorizza l'accensione anticipata degli impianti di riscaldamento su tutto il - facebook.com Vai su Facebook

Matera, riscaldamenti accesi in anticipo per il freddo - A causa delle temperature insolitamente basse per il periodo, il sindaco di Matera Antonio Nicoletti ha firmato un’ordinanza che consente l’anticipo dell’accensione degli impianti di climatizzazione i ... Secondo trmtv.it

Quando si possono accendere i riscaldamenti nel 2025 - Scopri le date di accensione dei riscaldamenti in Italia secondo le diverse zone climatiche. Segnala cosedicasa.com

Riscaldamento, dal 15 ottobre termosifoni accesi ma non in tutta Italia: Nord, Centro e Sud, ecco le date - A partire da mercoledì 15 ottobre nella stragrande maggioranza delle province del Nord Italia e nelle province di montagna del Centro e del Sud (ad esempio L'Aquila, Perugia, Potenza ... Come scrive msn.com