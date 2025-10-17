Riscaldamenti accesi in anticipo a Chieti | ordinanza del sindaco Ferrara

Chietitoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A causa delle temperature rigide di questi giorni, il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, ha firmato un’ordinanza per autorizzare la riaccensione anticipata degli impianti di riscaldamento in città. Da ieri 16 al 24 ottobre sarà possibile attivare i termosifoni, per un massimo di sei ore. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

