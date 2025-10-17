Riqualificazione ex ospedale Bonomo avviato il progetto | diventerà residenza per universitari

La struttura offrirà alloggi per circa 416 studenti universitari, per visiting professor e dottorandi di ricerca nonché spazi adibiti a uffici Adisu Puglia, con annessi archivi. Prosegue il percorso di riqualificazione dell’ex Ospedale militare Bonomo avviato con la sottoscrizione il 27 dicembre. 🔗 Leggi su Baritoday.it

