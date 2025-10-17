Riqualificazione dello stadio Maradona Fico | La Regione farà la sua parte

Tempo di lettura: 2 minuti "E' normale che dobbiamo lavorare affinchè Napoli acceda a Euro 2032, anche perché abbiamo uno stadio che porta il nome del migliore giocatore del mondo. La Regione farà la sua parte e studierà, con il sindaco di Napoli, i progetti e i finanziamenti necessari". Lo ha detto Roberto Fico, candidato della coalizione di centrosinistra alle regionali in Campania, in relazione al tema della riqualificazione dello stadio Maradona in vista degli Europei di calcio che si disputeranno nel 2032. Stadio Maradona che è uno dei 'capitoli' sottoposti oggi dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, all'attenzione di Fico in occasione della presentazione di 'Agenda Napoli per la Regione'.

