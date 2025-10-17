Riqualificato il parcheggio del bosco Farneto | riciclerà l' acqua in eccesso
Riqualificato il parcheggio a ridosso del bosco Farneto, tra via Chiadino e via de Marchesetti, con lavori per 780mila euro nell’ambito del programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano promosso dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
