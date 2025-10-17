Ripresi gli scavi su monte Sant’Angelo | al lavoro sulla Casa 19 era un laboratorio ceramico

17 ott 2025

Sono riprese le attività di scavo sul monte SantAngelo di Licata, presso l’abitato ellenistico-romano di Finziade, l’ultima fondazione greca di Sicilia.Le indagini, si svolgono nell’ambito del “Finziade Project”, diretto dal Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

