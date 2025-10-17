Le sanzioni internazionali tornano a colpire l’ Iran dopo che Unione Europea, Francia, Regno Unito e Germania hanno riattivato il meccanismo dello snapback previsto dal Joint Comprehensive Plan of Action (Jcpoa), l’accordo sul nucleare del 2015, e anche la Banca d’Italia segue la linea del sostanziale commissariamento degli istituti legati a Teheran presenti sul suolo italiano. Via Nazionale ha comunicato di aver aggiunto la sezione romana di Bank Sepah e quella milanese di Persia International Bank, due importanti istituti della Repubblica Islamica con sede nella Penisola, a procedura di amministrazione straordinaria e gestione provvisoria dei propri asset. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Ripartono le sanzioni e la Banca d'Italia alza il muro contro gli istituti iraniani