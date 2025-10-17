Riparte MESGA | MS Ambrogio lancia la terza edizione del concorso che unisce scuola e industria
Dopo il successo delle prime due edizioni, M.S.Ambrogio, multinazionale con sede a Cisano Bergamasco, lancia la terza edizione di MESGA – Mechatronic Solutions Game, il concorso rivolto agli studenti degli istituti tecnici con indirizzo meccatronico della Lombardia. L’iniziativa, ideata per stimolare nei giovani la capacità di ideare soluzioni tecnologiche innovative e applicabili a contesti produttivi reali, si conferma anche quest’anno come un’occasione unica di connessione tra scuola e impresa, tra formazione e mondo del lavoro. Come nelle precedenti edizioni, MESGA propone una sfida tecnica reale, legata a uno specifico quesito individuato nei reparti aziendali di M. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Approfondisci con queste news
Riparte la Targa Florio Classica, tappe da venerdì a domenica: la partenza è dal Marina Yachting - facebook.com Vai su Facebook
MESGA-Mechatronic Solutions Game: il concorso di meccatronica promosso da M.S. Ambrogio - Dopo il successo della prima edizione, ideata ed organizzata lo scorso autunno dalla multinazionale di Cisano Bergamasco, M. Scrive bergamonews.it
Mesga 2025, l’istituto Badoni di Lecco vince la seconda edizione del concorso meccatronico di M.S. Ambrogio - Si è conclusa con successo la seconda edizione di MESGA – Mechatronic Solutions Game, il concorso in meccatronica organizzato da M. Secondo bergamonews.it