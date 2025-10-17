Riparte ‘Il Puff tour’ 40 date tra Roma e Abruzzo

(Adnkronos) – ROMA, 15 ott. (Adnkronos) – Dopo il successo della scorsa edizione, riparte 'Il Puff in Tour', il format itinerante che porta in scena lo spirito del celebre locale di Lando Fiorini tra cabaret, musica dal vivo e romanità. L'iniziativa, firmata dallo storico Puff, da JF Eventi e Comunicazioni e dall'Associazione Lando Fiorini per . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com