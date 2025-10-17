Riparte il dialogo Trump-Putin | summit in arrivo a Budapest frenata Usa sui missili

Due ore di colloquio, un linguaggio di apertura e una promessa di incontro a Budapest "entro due settimane". La telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin, avvenuta alla vigilia della visita di Volodymyr Zelensky a Washington, riaccende la prospettiva di un negoziato per la fine della guerra in Ucraina, ma apre anche nuovi interrogativi sull'asse tra Stati Uniti e Russia. Il leader del Cremlino, secondo fonti americane, avrebbe mostrato "disponibilità al dialogo" dopo le minacce della Casa Bianca di fornire missili Tomahawk a Kiev, ma non è escluso che si tratti dell'ennesima mossa tattica per guadagnare tempo.

Ucraina, Trump dopo la telefonata con Putin: «Presto incontro a Budapest. Vediamo se riusciamo a finire la guerra» - Ucraina, Trump dopo la telefonata con Putin: «Presto incontro a Budapest. Secondo ilmessaggero.it

Trump-Putin, spiraglio per la pace: «Ci rivediamo a Budapest». La telefonata tra i leader (e il summit in due settimane) - Donald Trump ha parlato ieri sera per due ore al telefono con Vladimir Putin e il colloquio è stato molto produttivo, scrive il presidente Usa sui social, «un grande ... Riporta ilmessaggero.it

Ucraina, colloquio Trump-Putin «positivo e produttivo»: verso incontro a Budapest. Zelensky è a Washington - Zelenskiy incontrerà Trump per sollecitare un maggiore sostegno militare, mentre Kiev e Mosca intensificano la loro guerra con massicci attacchi ai sistemi energetici, mentre la Nato fatica a ... Scrive ilsole24ore.com