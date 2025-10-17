Riparte ’Abitare la notte’ | Non chiamateli invisibili Loro ci sono aiutiamoli
GROSSETO C’è stato un vero ricorso ad appelli. Dritti al punto, senza mezze parole, perché parlare di persone senza fissa è sempre più necessario per far conoscere sempre di più alle persone questo grande impegno. "Vale la pena fare volontariato. Il volontariato è in crisi, quindi il fare le cose gratis. E’ un bellissimo cammino legato all’umanità, e alla capacità di amare. E’ una palestra, ma anche rinvigorimento". Queste sono le parole del vescovo di Grosseto, Bernardino Giordano, il quale vorrebbe che arrivassero a quante più persone possibile. Proprio ieri presso la Curia diocesana di Grosseto, è stato sottoscritto il protocollo d’intesa del progetto ’Abitare la Notte’, iniziativa partita nel 2023, che intende offrire sostegno, vicinanza e servizi concreti a chi vive senza una casa o ai margini della società. 🔗 Leggi su Lanazione.it
