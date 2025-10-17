Rinnovo contratto metalmeccanici | sindacati e Federmeccanica ancora distanti sull’aumento salariale
Piccoli passi in avanti, anche se la chiusura dell’ accordo è ancora lontana. Non sono bastati due incontri tra i sindacati e Federmeccanica-Assistal per sbloccare il rinnovo del contratto dei metalmeccanici, scaduto da ormai un anno e mezzo. C’è la volontà di un’intesa ma la trattativa sul tema del salario è ancora da aprire. Tant’è che Fim, Fiom e Uilm hanno sottolineato che “permangono distanze”. A quanto apprende Ilfattoquotidiano.it, gli incontri del 15 e il 17 hanno riguardato più il “metodo” con il quale proseguire che il “merito” delle rivendicazioni sindacali. Le delegazioni hanno quindi fissato quattro incontri tra il 22 e il 31 ottobre per “imprimere un’ accelerazione alla trattativa” ma – a quanto spiegano fonti a questo sito – è praticamente certo che non si arriverà a una firma entro l’ultima data prevista al momento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
La mobilitazione riguarda il rinnovo del contratto nazionale unico dei servizi ambientali, con particolare attenzione alla salute, sicurezza e tutele dei dipendenti, mentre a Matera l’adesione supera l’80%. - facebook.com Vai su Facebook
Rinnovo contratto scuola, Pacifico: “Se dalla legge di bilancio arrivassero altri soldi si potrebbe pensare di chiudere. Stiamo valutando se separare la parte economica dalla normativa” - X Vai su X
Rinnovo contratto metalmeccanici: sindacati e Federmeccanica ancora distanti sull’aumento salariale - Piccoli passi in avanti, anche se la chiusura dell’ accordo è ancora lontana. Riporta ilfattoquotidiano.it
Metalmeccanici, 4 nuovi incontri per accelerare sul rinnovo del contratto - Sono stati convocati 4 nuovi incontri per accelerare la trattativa su parti economiche e normative del contratto dei metalmeccanici. Lo riporta ildiariodellavoro.it
Contratto metalmeccanici, avviata la trattativa dei sindacati per il rinnovo - La trattativa si conferma in una fase delicata: le delegazioni mantengono il massimo riserbo, un atteggiamento che di solito accompagna le fasi finali delle negoziazioni ... Come scrive tg24.sky.it