Rinnovabili | Altritalia Ambiente ' bene Lollobrigida no a suolo destinato ad agricoltura'
Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "L'Altritalia Ambiente si dice in linea con le dichiarazioni del ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, riportate da Staffetta Quotidiana, quando afferma che 'vogliamo garanzie che si possa produrre energia verde senza sacrificare terreno destinato all'agricoltura'. Nessuna sostenibilità ambientale nel sacrificare suolo e produzione di cibo in favore di quella elettrica", si legge in una nota. "Il tutto inoltre, anche a discapito del paesaggio - prosegue - caratteristica identitaria del Belpaese, fonte di sostentamento per numerose comunità locali che, specialmente nell'entroterra, vedono nel turismo un'importante e insostituibile fonte di guadagno". 🔗 Leggi su Iltempo.it
