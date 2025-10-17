Riforma della disabilità | disponibile la brochure INPS con tutte le novità su accertamento sanitario e Disability Card
È online la nuova brochure informativa che presenta i principali contenuti della riforma della disabilità introdotta dal decreto legislativo 622024. Il documento, disponibile in formato PDF, illustra i cambiamenti apportati alla normativa e il ruolo assunto dall’INPS nei processi di accertamento sanitario. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Buonenotizie. La riforma che cambia il volto delle #disabilità. Il 23 ottobre l’iniziativa dell'Associazione Nazionale Parlautismo aperta a famiglie ed enti del terzo settore Scopri qui come partecipare - facebook.com Vai su Facebook
Riforma della disabilità: in avvio la seconda fase di sperimentazione http://rb.gy/lhcj7l Inps Comunica - X Vai su X