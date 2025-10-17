Rifiuti 24 ore di sciopero per il rinnovo del contratto nazionale

Oggi, venerdì 17 ottobre 2025, gli operatori ecologici si fermano per un blocco nazionale di 24 ore. Da Roma a Napoli, passando per Palermo, la protesta chiede il rinnovo del CCNL unico dei servizi ambientali. Restano attivi solo i servizi minimi essenziali previsti dalla normativa. Le ragioni del fermo e chi lo guida La mobilitazione . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

