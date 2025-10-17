Rientrano Buongiorno e Politano | out ancora Rrahmani
Vigilia di campionato per il Napoli, atteso domani dalla sfida in casa del Torino. Come riporta l’edizione odierna . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
