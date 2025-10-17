Rientrano Buongiorno e Politano | out ancora Rrahmani

Forzazzurri.net | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vigilia di campionato per il Napoli, atteso domani dalla sfida in casa del Torino. Come riporta l’edizione odierna . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Rientrano Buongiorno e Politano: out ancora Rrahmani - Rientrano Buongiorno e Politano: out ancora Rrahmani Vigilia di campionato per il Napoli, atteso domani dalla sfida in casa del Torino. Come scrive forzazzurri.net

rientrano buongiorno politano outNapoli, out Lobotka, Politano e Savic. Buongiorno potrebbe rientrare già con il Torino! - Un barlume di speranza all'interno dell'infermeria del Napoli: Alessandro Buongiorno potrebbe già rientrare con il Torino, partita che verrà disputata subito ... Si legge su napolivillage.com

rientrano buongiorno politano outVerso Torino-Napoli: c'è la notizia su Buongiorno e Politano - Conte alle prese con rientri, assenze e una formazione da costruire. Si legge su tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Rientrano Buongiorno Politano Out