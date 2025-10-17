Riecco Alessandro Iacubino lo psicologo sotto l' ombrellone tra i giovani della movida foggiana

17 ott 2025

Questa volta il claim è “la cura del benessere psicologico non è mai fuori stagione”, un evento spot autunnale che ha portato di nuovo nelle piazze il tema della salute mentale ad opera di Alessandro Iacubino, psicologo e terapeuta di Apricena.Molti giovani e soprattutto ragazze della movida. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

