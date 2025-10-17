Riecco Alessandro Iacubino lo psicologo sotto l' ombrellone tra i giovani della movida foggiana
Questa volta il claim è “la cura del benessere psicologico non è mai fuori stagione”, un evento spot autunnale che ha portato di nuovo nelle piazze il tema della salute mentale ad opera di Alessandro Iacubino, psicologo e terapeuta di Apricena.Molti giovani e soprattutto ragazze della movida. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Riecco le notti di Champions League. Notti speciali, notti cariche di adrenalina, notti che spesso e volentieri sono state illuminate dalla magia di Alessandro Del Piero. Esattamente come oggi, il primo ottobre 1997, il Pinturicchio realizzò all'Old Trafford il gol, fi - facebook.com Vai su Facebook
Alessandro Iacubino, lo psicologo in spiaggia. L’Ordine: «No agli show». Ma i balneari lo invitano - È questa la formula con cui lo psicologo Alessandro Iacubino ha deciso di portare il benessere mentale sotto ... ilmessaggero.it scrive
Psicologo trasferisce lo studio in spiaggia, gli appuntamenti sotto l'ombrellone: «Ascolto le persone per capire i loro bisogni» - È questa la scena – tra il surreale e il rivoluzionario – che ogni lunedì accoglie i bagnanti di uno ... Scrive corriereadriatico.it
Psicologo trasferisce lo studio in spiaggia, gli appuntamenti sotto l'ombrellone: «Ascolto le persone» - È questa la scena – tra il surreale e il rivoluzionario – che ogni lunedì accoglie i bagnanti di uno ... Si legge su ilmattino.it