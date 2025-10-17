Ricoverato in prognosi riservata | resta grave il 74enne investito in via Chiarini
È ricoverato in prognosi riservata al policlinico Le Scotte di Siena in gravi condizioni il 74enne che ieri sera, giovedì 16 ottobre, è stato investito da una vettura in via Chiarini. Il fatto è avvenuto poco dopo le 19; l'uomo stava attraversando nei pressi del supermercato Conad in. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Scopri altri approfondimenti
Operaio schiacciato da un nastro metallico alla Cft di Corio, ricoverato in prognosi riservata https://lastampa.it/torino/2025/10/16/news/corio_incidente_lavoro_operaio_cto_torino-15354745/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X
Incidente stradale questa mattina sulla SP Fossacesia - Lanciano, un uomo di 34 anni è finito con la sua auto contro il guardarail. Ricoverato in elisoccorso, la prognosi è riservata. - facebook.com Vai su Facebook
Prognosi riservata per i tre ricoverati a Ospedale Borgo Trento - Prognosi ancora riservata per i tre ricoverati, due militari dell'Arma dei Carabinieri e Maria Luisa Ramponi, , in Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, nell'ospedale di Borgo Trento, ... Secondo ansa.it
Infortunio alla Padana Tubi: l’operaio resta in prognosi riservata - GUASTALLA (Reggio Emilia) – Resta ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio in prognosi riservata dunque in gravi condizioni, l’operaio di 54 anni rimasto vittim ... Come scrive reggionline.com
La mano resta incastrata nel macchinario e viene stritolata: 22enne friulano trasportato in codice rosso - Giovane di 22 anni ferito a una mano in un incidente agricolo nel Pordenonese. nordest24.it scrive