Ricoverato in ospedale fuma uno spinello al bar del Sant' Anna | interviene la polizia

Un uomo di 40 anni, residente a Centro Valle Intelvi, è stato sanzionato ieri dalla Polizia di Stato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’episodio è avvenuto all’interno dell’ospedale “Sant’Anna” di San Fermo della Battaglia, dove il soggetto si trovava ricoverato.Intorno alle ore. 🔗 Leggi su Quicomo.it

