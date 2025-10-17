Ricoverato in ospedale fuma uno spinello al bar del Sant' Anna | interviene la polizia

Un uomo di 40 anni, residente a Centro Valle Intelvi, è stato sanzionato ieri dalla Polizia di Stato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’episodio è avvenuto all’interno dell’ospedale “Sant’Anna” di San Fermo della Battaglia, dove il soggetto si trovava ricoverato.Intorno alle ore. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Scopri altri approfondimenti

Picchiato a scuola e portato in ospedale, dove è ricoverato: è accaduto ieri al Corni tecnico - facebook.com Vai su Facebook

.@kiss, #AceFrehley sarebbe ricoverato in ospedale in condizioni critiche Secondo quanto riportato da fonti americane il chitarrista avrebbe subito un’emorragia cerebrale e sarebbe sotto stretta osservazione medica #KISS - X Vai su X

Paziente fuma uno spinello in ospedale a Como e la giustificazione data alla polizia: multato - Un 40enne è stato sanzionato dalla Polizia a Como per detenzione di droga: fumava uno spinello in ospedale nonostante la prescrizione. virgilio.it scrive

Droga in corsia: ricoverato trovato con 35 grammi di stupefacenti e sorpreso a fumare uno spinello - La Polizia di Stato di Como, giovedì 16 Ottobre, ha sanzionato amministrativamente un 40enne italiano, residente a Centro ... Riporta valtellinanews.it

Fuma uno spinello vicino al bar del Sant’Anna e in camera aveva hashish e marijuana. Sanzionato - Fumava uno spinello vicino al bar del Sant’Anna e nella camera dell’ospedale, dove era ricoverato, aveva 6 grammi di hashish ... Scrive espansionetv.it