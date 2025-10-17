Ricostruzione post alluvione vertice in Regione | potranno chiedere i ristori anche gli alluvionati del 2024
Anche i privati che hanno subito danni a causa delle alluvioni dell’autunno 2024 potranno accedere ai contributi per la ricostruzione. È una delle novità previste dalla revisione dell’ordinanza 14, anticipate venerdì durante un nuovo incontro in Regione con la sottosegretaria con delega alla. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Approfondisci con queste news
Si chiude il processo iniziato in seguito ad un'inchiesta nata nel 2016 sulla ricostruzione post-sisma... - facebook.com Vai su Facebook
Ricostruzione post #alluvione. Prosegue cantiere di rinforzo argini Lamone danneggiati da piena. Sopralluogo presidente @mdepascale a Villanova di Bagnacavallo (RA), insieme a @ManuRontini: “Risposta rapida per mettere in sicurezza abitato” La #notizi - X Vai su X
Veruccio: si completa l’iter di elaborazione tecnica dei progetti esecutivi per lavori finanziati dal Commissariato per la Ricostruzione post-alluvione - Durante l'odierna seduta di Giunta, l'Amministrazione comunale di Verucchio ha approvato i progetti esecutivi di un'importante serie di lavori pubblici, per ... Si legge su chiamamicitta.it
La ricostruzione post-sisma diventa modello nazionale di resilienza - sisma nel cratere del Centro Italia rappresenta oggi un modello concreto di riduzione del rischio ... Secondo laquilablog.it
Verucchio: approvato iter di elaborazione tecnica progetti esecutivi finanziati dal Commissariato per la Ricostruzione post-alluvione - Durante l'odierna seduta di Giunta, l'Amministrazione comunale di Verucchio ha approvato i progetti esecutivi di un'importante serie di lavori pubblici, per ... Riporta msn.com