Ricostruzione post alluvione vertice in Regione | potranno chiedere i ristori anche gli alluvionati del 2024

Forlitoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche i privati che hanno subito danni a causa delle alluvioni dell’autunno 2024 potranno accedere ai contributi per la ricostruzione. È una delle novità previste dalla revisione dell’ordinanza 14, anticipate venerdì durante un nuovo incontro in Regione con la sottosegretaria con delega alla. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

