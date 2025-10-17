Ricostruzione post alluvione vertice in Regione | potranno chiedere i ristori anche gli alluvionati del 2024

Anche i privati che hanno subito danni a causa delle alluvioni dell’autunno 2024 potranno accedere ai contributi per la ricostruzione. È una delle novità previste dalla revisione dell’ordinanza 14, anticipate venerdì durante un nuovo incontro in Regione con la sottosegretaria con delega alla. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Altre letture consigliate

Siamo stati in Val di Zena, alle porte di Bologna, una delle zone più colpite dall’#alluvione dell’ottobre 2024. A settembre è stata emanata una nuova ordinanza commissariale per la ricostruzione post-alluvione, che prevede contributi fino a 2.350 euro al metro - facebook.com Vai su Facebook

Ricostruzione post #alluvione. Prosegue cantiere di rinforzo argini Lamone danneggiati da piena. Sopralluogo presidente @mdepascale a Villanova di Bagnacavallo (RA), insieme a @ManuRontini: “Risposta rapida per mettere in sicurezza abitato” La #notizi - X Vai su X

Alluvione in provincia di Bologna, quali sono i lavori ancora da fare - Ovviamente, sono tanti gli interventi ancora da mettere in campo post alluvione per ricostruzione e soprattutto prevenzione. Scrive ilrestodelcarlino.it

Ricostruzione post alluvione, incontro in Regione con la sottosegretaria Rontini e il Commissario Curcio - BOLOGNA (ITALPRESS) – Anche i privati che hanno subito danni a causa delle alluvioni dell’autunno 2024 potranno accedere ai contributi per la ricostruzione. Si legge su msn.com

Alluvione Bologna, i lavori fatti in provincia - La ricostruzione post alluvione in provincia a Bologna resta uno dei nodi più complicati e terreni di scontro tra cittadini e istituzioni. ilrestodelcarlino.it scrive