Riconoscimento e minacce vi spiego l’approccio di Trump con Putin Parla De Stefano Luiss
A poche ore dall’arrivo di Volodymyr Zelensky a Washington, Donald Trump riapre il canale diretto con Vladimir Putin. Una telefonata di due ore, la promessa di vedersi a Budapest “per mettere fine alla guerra” e l’offerta di riportare la Russia nel sistema economico occidentale segnano una fase nuova del confronto tra Stati Uniti e Cremlino. Quali sono le aspettative? Formiche.net ne ha parlato con Carolina de Stefano, docente in European and Russian History presso l’Università Luiss. Come legge il comportamento del Cremlino, alla luce delle ultime notizie? Vediamo una diplomazia russa che di base non si muove dalle sue posizioni, nonostante un potenziale interesse a continuare a dialogare con Trump, che sta facendo anche delle promesse di far rientrare la Russia nel sistema economico occidentale, anche con l’idea di riportare il business americano in Russia. 🔗 Leggi su Formiche.net
