Richiamo per rischio Salmonella | salsiccia stagionata ritirata dal mercato l'allerta del Ministero

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero della Salute ha richiamato un lotto di salsiccia stagionata Eredi Pinna Giovanna per rischio Salmonella. Il prodotto, venduto sfuso in pezzi da 300-600 g (lotto 04125), è privo di scadenza. L’azienda invita a non consumarlo e a restituirlo al punto vendita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

richiamo rischio salmonella salsicciaArriva maxi richiamo alimentare: i prodotti da non consumare assolutamente - Allerta nei supermercati: scatta un maxi richiamo alimentare. Lo riporta msn.com

richiamo rischio salmonella salsicciaSalame contaminato da Listeria: richiamo urgente del Ministero della Salute - Il Ministero della Salute ha emesso un nuovo richiamo alimentare per rischio microbiologico, pubblicando l’avviso ufficiale sul portale dedicato ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli ... Segnala ohga.it

richiamo rischio salmonella salsicciaSalmonella spp nell’hamburger di cinghiale. Lo segnala il Ministero della Salute per rischio microbiologico di un lotto a marchio Il Grifone srl In evidenza - Il Ministero della Salute ha segnalato sul proprio portale dedicato agli “Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori”, a tutela della salute dei consumatori, il ... Scrive gazzettadellemilia.it

Cerca Video su questo argomento: Richiamo Rischio Salmonella Salsiccia