Richiamo per rischio Salmonella | salsiccia stagionata ritirata dal mercato l'allerta del Ministero
Il Ministero della Salute ha richiamato un lotto di salsiccia stagionata Eredi Pinna Giovanna per rischio Salmonella. Il prodotto, venduto sfuso in pezzi da 300-600 g (lotto 04125), è privo di scadenza. L’azienda invita a non consumarlo e a restituirlo al punto vendita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
