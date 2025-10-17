Richard Orlinski arte colorata e wild
L’Orso, con la sua forza silenziosa, unisce potenza e resilienza, il Panda evoca armonia e la necessità di proteggere la fragilità della natura; il Coccodrillo simboleggia l’istinto primordiale e la forza nascosta; il Gorilla, il celebre Wild Kong, alza i pugni in un gesto di ribellione ed energia pura, metafora della lotta per armare la propria identità e difendere ciò che si ama. Ecco quattro delle 20 iconiche e coloratissime sculture di varie dimensioni di Richard Orlinski, che si vedranno da domenica nella mostra The Wild Show ospitata in Galleria Cavour. Grazie alla sua arte ispirata alla cultura pop, l’artista francese classe 1996 che fonde street style e lusso portando avanti una ricerca sul regno animale e la natura selvaggia e celebrandone la forza e la fragilità, è diventata una vera art-star. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
