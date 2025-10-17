Ricercato per furto trovato in un b&b a Tarquinia
Era ricercato per furto da due anni, lo hanno trovato in un bed and breakfast a Tarquinia. I poliziotti del commissariato hanno rintracciato, nella serata del 15 ottobre, un 46enne grazie a uno specifico applicativo che consente di rilevare la presenza di persone sospette o con provvedimenti a. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
