Ricercati per furto ed evasione milionaria tentano la fuga oltre confine?

Dovevano essere normali controlli di frontiera, ma nel giro di tre giorni la stazione del Brennero è diventata teatro di due arresti che raccontano molto di più di un semplice viaggio interrotto. Un 45enne e un 68enne, entrambi cittadini europei, sono stati fermati dagli agenti della polizia. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

