Riccione in festa per il 103° compleanno | tutto il programma del fine settimana

Riminitoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inizia un weekend importante per Riccione, durante il quale la città celebra il 103esimo compleanno da Comune autonomo, istituito con decreto regio il 19 ottobre 1922. In questa particolare occasione, la Perla verde si apre a una grande festa collettiva, tra manifestazioni che valorizzano. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

