Riccione in festa per il 103° compleanno | tutto il programma del fine settimana

Inizia un weekend importante per Riccione, durante il quale la città celebra il 103esimo compleanno da Comune autonomo, istituito con decreto regio il 19 ottobre 1922. In questa particolare occasione, la Perla verde si apre a una grande festa collettiva, tra manifestazioni che valorizzano. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Il 19 ottobre Riccione compie 103 anni e li festeggia con una grande festa che attraversa la città. Da Riccione Paese a piazzale Ceccarini, un weekend di eventi per raccontare la sua storia e immaginare il futuro. Dal 17 al 19 ottobre torna “CiocoPaese", c - facebook.com Vai su Facebook

“Buon compleanno Riccione”: grande festa per i 103 anni tra dolcezza e tradizione – Foto e Video - Sarà un lungo weekend ricco di eventi, che prenderà il via venerdì 17 ottobre e proseguirà fino al giorno del ... Da msn.com

Riccione festeggia i suoi 103 anni e si regala la dolcezza di CiocoPaese - Il fabbricato dell’ex Cose di Casa, in Corso Fratelli Cervi, per la tre giorni di CiocoPaese, e del 103esimo compleanno dell’autonomia di Riccione si trasforma in museo e galleria espositiva di foto e ... msn.com scrive

La città è in festa: "CiocoPaese" e "Sogna Riccione sogna" uniscono le forze per celebrare Riccione - Un festival diffuso di tre giornate: dal borgo al mare s'intrecciano gusto, arte, dibattito sul futuro della città e grande musica ... Segnala riminitoday.it